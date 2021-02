Matera, contributo e-bike: ecco l’avviso

Si comunica che, in riferimento al secondo bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di e-bike, approvato con determinazione dirigenziale DSG N° 03825/2019 del 17/12/2019, i beneficiari che si sono posizionati in graduatoria dal N° 301 al N° 500 possono presentare la richiesta di assegnazione contributo (Modello B), unitamente agli allegati (fattura quientanzata, dichiarazione ex art. 50 C.d.S., fotocopie documento identità e c.f.), entro e non oltre il giorno 2 Aprile 2021.a

