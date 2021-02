Matera città dell’Olio: ecco il progetto che interessa la nostra Capitale della Cultura 2019

“Matera è città dell’Olio.

Oggi insieme al Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa, e al direttore Antonio Balenzano abbiamo ripreso un percorso che ci porterà spero lontano sul piano del turismo dell’olio, dell’innovazione e non solo”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco Domenico Bennardi, ripresentando uno dei tanti percorsi intrapresi per la nostra Matera.

Oggi, infatti, il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa, con il direttore Antonio Balenzano, ha incontrato il Sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Ha dichiarato Sonnessa:

“Ringrazio il Sindaco Bennardi per l’accoglienza e l’entusiasmo mostrato nei confronti delle tante attività che abbiamo messo in campo per promuovere l’olio Evo, la bellezza e la biodiversità dei territori da cui nasce.

Matera Capitale della Cultura 2019 per noi è un fiore all’occhiello e da Lucano ne sono particolarmente orgoglioso: qui prendono forma idee nuove, a partire da un festival dell’olio in autunno, allo sviluppo di sinergie sul tema dell’innovazione tecnologica in olivicoltura” .

