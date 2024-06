Matera: chiusa la Sede Arpab per la presenza di legionella. I dettagli

Chiusa la Sede Arpab di Matera per la presenza di legionella.

La decisione è stata assunta nella giornata di oggi, lunedì 17 giugno, come spiega rainews, “a seguito degli esiti delle analisi sui campionamenti fatti la scorsa settimana, dopo che un dipendente era stato ricoverato in ospedale per una polmonite causata proprio dal batterio.

Si deve ora procedere alla disinfestazione.

Dall’Agenzia fanno sapere che per le prossime due settimane il personale continuerà a lavorare da casa, in smartworking, ma non sarà possibile utilizzare i laboratori di microbiologia che si occupano del monitoraggio delle acque potabili e di balneazione.

Le analisi saranno, se possibile, spostate ad altra data o saranno affidate ai laboratori di Potenza”.