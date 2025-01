Matera, carro della Bruna: svelato il bozzetto vincitore di Francesca Cascione. Ecco le foto

Un bel momento di comunità identitaria materana questa mattina in Cattedrale dove è stato svelato il bozzetto vincitore del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale 2025, dedicato al tema evangelico “Mio Signore e mio Dio, tu sia speranza”, scelto per la 636esima della nostra Festa della Bruna.

Durante la cerimonia presentati e premiati tutti bozzetti, vincitrice nuovamente Francesca Cascione, molto bella la sua proposta, bravissimi tutti gli autori.

A presiedere la commissione l’illustre professor Amerigo Restucci.

Commenta il già sindaco Bennardi:

“Ho colto l’occasione per un abbraccio fraterno al nostro Vescovo Don Pino Caiazzo che ha dato tantissimo a Matera e che purtroppo ci dovrà lasciare ma sarà sempre nei nostri cuori e il benvenuto a Matera.

Un plauso a tutti i volontari della nostra festa a partire dall’associazione Festa della Bruna”.

