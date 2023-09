Matera: “astronauti per un giorno” i ragazzi di questa scuola! Le foto

Sono stati “astronauti per un giorno” i ragazzi delle classi seconde e terze della secondaria Nicola Festa di Matera che nella serata del 20 settembre, accompagnati dalle docenti Silvia Palumbo, Tiziana Colucci e Rosaria Ferro, hanno visitato il Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo.

Formatori d’eccezione sono stati Doreen Hagemeister, referente per la comunicazione e Luciano Garramone, ingegnere esperto di radioastronomia.

Durante le tappe del tour i ragazzi hanno vissuto in prima persona il processo di selezione per diventare astronauti con test di memoria visiva e di orientamento, test motori, attività di problem-solving e lavoro di squadra; sono anche stati messi alla prova con la costruzione di un lanciatore spaziale in carta per capire i principi della fisica che permettono il lancio di un razzo.

La parte più suggestiva ed emozionante della serata è stata l’osservazione di luna, costellazioni e galassie con telescopi sofisticati.

Il Progetto Italia Brilla, si avvale della collaborazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti e intende avvicinare i giovani allo spazio e alla scienza in maniera innovativa.

I laboratori proposti, infatti, fanno comprendere che la matematica, la scienza e la tecnologia svolgono un ruolo essenziale non soltanto nello spazio, ma anche nella vita di ogni giorno sul pianeta Terra.

