Matera: anche l’Asm dice “No” all’abbandono degli animali durante i mesi estivi. Ecco i dettagli

L’ASM ADERISCE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE “INSEPARABILI IN VACANZA”.

Al via da ieri la campagna social “Inseparabili in vacanza” del Ministero della Salute per promuovere il possesso responsabile degli animali domestici e contro l’abbandono.

La campagna sarà diffusa sui social del Ministero della Salute, Facebook, Instagram e Twitter, durante i mesi estivi ed è rivolta a tutti i proprietari di animali domestici.

I nostri amici animali meritano amore e cure costanti ogni giorno perchè l’unico posto giusto per loro è accanto a noi.

La campagna vuole mettere in evidenza come viaggiare insieme agli animali ci permette di rafforzare il legame affettivo e di apprezzare la bellezza della natura attraverso i loro occhi curiosi con consigli per il loro benessere in vacanza.

Le fotografie selezionate comunicano un senso di vicinanza e incoraggiano l’empatia. Le tonalità di colore scelte richiamano l’estate e i colori del mare.

Per l’occasione è stato realizzato un filtro Instagram, in linea con lo stile generale della campagna, che invita le persone a condividere un momento di vacanza, di relax o di partenza insieme ai loro amici animali. Scatta una foto e menziona il Ministero della Salute per essere ricondiviso!

