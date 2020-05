Matera: al via le celebrazioni per Santa Rita da Cascia con la presenza della Sacra Reliquia!

La Parrocchia Maria Santissima Addolorata di Matera comunica a tutti i fedeli il programma dei festeggiamenti pensato dalla comunità parrocchiale in onore di Santa Rita da Cascia:

“Lo abbiamo pensato con la convinzione che la nostra preghiera in questo tempo pandemico, per le mani di Santa Rita, sarà certamente esaudita da Dio Padre e potremo presto tornare ad abbracciarci e a sperimentare l’amore trinitario che ha operato grandi cose nella Santa dei casi più disperati.

A seguito delle norme igieniche per il contrasto del contagio da coronavirus, chi vorrà potrà munirsi, per tempo e per conto proprio, dei panini e delle rose.

La Parrocchia non effettuerà alcuna distruzione degli stessi, e la benedizione e le relative funzioni liturgiche potranno essere seguite attraverso il canale Facebook parrocchiale https://www.facebook.com/parrocchiamariassmaaddoloratamatera.

Dal 18 Maggio sarà consentito l’accesso alle cerimonie liturgiche secondo un piano regolatore che vi sarà comunicato nei prossimi giorni.

Evviva Santa Rita!”.

Ecco il Programma delle celebrazioni liturgiche.

Novena a Santa Rita – 13 e 25 Maggio 2020

Ore 17:45: Santo Rosario e preghiere della Novena di Santa Rita;

Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica con pensiero omiletico.

Al termine di ogni Celebrazione Eucaristica, benedizione con la Sacra Reliquia.

Memoria liturgica di Santa Rita da Cascia – 22 Maggio 2020

Ore 11:15: Celebrazione Eucaristica con il rito della benedizione dei panini (rosette). Al termine Supplica a Santa Rita;

Ore 18:00: Santo Rosario di Santa Rita;

Ore 18:30: Solenne Celebrazione Eucaristica, con il rito della benedizione delle rose.

Triduo di ringraziamento a Dio in onore di Santa Rita da Cascia – 23 e 25 Maggio 2020

Ore 18:00: Santo Rosario di Santa Rita;

Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica.

Di seguito la locandina con i dettagli.

