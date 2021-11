Matera: 700000 euro per la riqualificazione di questa stazione degli autobus! Ecco tutti gli interventi previsti

A Matera hanno preso il via i lavori per la riqualificazione della stazione degli autobus di via don Luigi Sturzo.

L’intervento rientra nel progetto di miglioramento delle strade e degli accessi alla città, e comprendono il sistema viario che collega Serra Rifusa, Villa Longo la stazione di via Sturzo e via san Pardo, per un importo complessivo di 700.000 euro.

Il progetto prevede:

la riqualificazione della pavimentazione stradale;

la realizzazione di nuovi marciapiedi con la riqualificazione di quelli esistenti;

la realizzazione e la riqualificazione di piccole arie verdi (rotonde, aiuole e aree giardinali);

saranno, inoltre, installati elementi di arredo urbano e pannelli informativi.

Il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti, spiegano:

“L’obiettivo di questi interventi è quello di migliorare e razionalizzare le vie di comunicazione e, al tempo stesso, elevare il livello della sicurezza attraverso l’adeguamento di marciapiedi e delle sedi stradali, razionalizzare il piazzale di via don Luigi Sturzo utilizzato, in parte come stazione degli autobus per le lunghe percorrenze e in parte come parcheggio”.

