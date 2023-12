Matera: 70000 euro in sostegno ai cittadini affetti da questa patologia! I dettagli

L’Amministrazione comunale di Matera, su indicazione del sindaco Domenico Bennardi, con apposita determina dirigenziale ha impegnato la somma ulteriore di 70mila euro, come contributo per i cittadini affetti da Sclerosi laterale amiotrofica in carico ai Servizi sociali.

La decisione scaturisce dal trasferimento dei fondi regionali ai Comuni capofila d’ambito socio-territoriale, per allargare la platea dei beneficiari in condizioni di disagio nell’anno in corso.

Il sindaco Bennardi e l’assessore alle Politiche sociali, Maria Pistone, esprimono viva soddisfazione per aver potenziato il fondo di aiuto ai cittadini affetti da Sla.