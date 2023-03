Matera: 30 famiglie della provincia ridotte alla disperazione! Ecco cosa sta succedendo

“Domani dalle ore 7:00 alle ore 11:00 sciopereranno i lavoratori addetti alla Raccolta Rifiuti del SUB Ambito 3 di Matera (Accettura, Salandra, San Mauro Forte, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano)”.

Dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL di Basilicata che aggiunge:

“Una situazione drammatica che vede il mancato pagamento delle Mensilità di Gennaio e Febbraio, a causa di una Politica immobile e irragionevole, che non si cura neanche dei propri concittadini; una Politica che non immagina il danno che creerà alla Comunità con il mancato ritiro dei rifiuti, e soprattutto non immagina cosa può significare per un lavoratore da 700€ al mese non percepire due mensilità.

Un Comune assente quello di Salandra che svolge il ruolo capofila nel Sub-Ambito 3, e ha l’onere di rappresentare gli altri Comuni, motivo per il quale domani mattina dalle ore 08.30 alle 11.00 saremo in presidio sotto il Comune, con la speranza che i Sindaci coinvolti, ma soprattutto il Sindaco Soranno, vengano ad illustrare le possibili soluzioni ad una vertenza che ormai ha portato alla disperazione 30 Famiglie Lucane“.

