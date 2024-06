Lo “Juventus Official fan club” di Montescaglioso riceverà la visita degli idoli Luciano Moggi e Paolo Montero. I dettagli

Lo “Juventus Official fan club” di Montescaglioso per festeggiare il grande risultato di 1° club in Basilicata e 6° al mondo con i suoi 1310 soci fatti registrare con i tesseramenti nella stagione 2023/24 come regalo riceverà la gradita visita dell’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e dell’ex difensore bianconero Paolo Montero.

L’atteso incontro si svolgerà Domenica 30 giugno con lo Jofc Montescaglioso che presenterà il primo grande evento “Una vita in bianconero” con il grande Paolo Montero fresco condottiero del finale di stagione della prima squadra al raggiungimento del terzo posto in classifica e dopo aver allenato la squadra primavera e il Direttore Luciano Moggi.

L’evento si svolgerà al cinema Nicola Andrisani di Montescaglioso(via Bellini) alle ore 17 con racconti, aneddoti, foto e autografi garantiti per tutti.

Durante la serata grande lotteria con ricchi premi.

Ci spiega il referente del club Rocco Oliva:

“Ad oggi 1310 rappresenta il numero dei nostri soci, dei nostri tesserati, dei nostri fratelli bianconeri che ci danno fiducia.

Fiducia al nostro lavoro e alla nostra serietà fatta di oltre 10 anni di trasferte, stadi, emozioni e delusioni.

Nel tempo abbiamo perso qualcuno ma ne abbiamo acquisiti tanti che sono diventati tantissimi e ora rappresentano insieme a noi la Grande Famiglia dello Juventus Club Official Montescaglioso.

Alle nostre sezioni già con noi di San Severo, Vietri di Potenza, Matera, Marconia, Ferrandina e Policoro da quest’Anno abbiamo dato il benvenuto ai nostri amici di Pisticci & Cassano allo Jonio.

Con la trasferta vincente di Roma dove abbiamo portato a casa una meritatissima coppa Italia si e chiusa la stagione che ci ha visti essere presenti a quasi tutte le trasferte con tanti pullman in partenza ogni settimana con il ringraziamento ad ognuno dei nostri tesserati ricordando che il tesseramento continua e noi non ci vogliamo Fermare.

Ora il giusto premio per tutti noi con due idoli come Luciano Moggi e Montero”.

Di seguito la locandina con i dettagli.