Lavoro, al via nuovi concorsi pubblici per assunzioni nella Cybersicurezza Nazionale! Ecco i dettagli

Al via i Concorsi pubblici per la copertura di ben 45 posti di laureati con profilo giuridico, a tempo pieno e indeterminato, presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

I concorsi prevedono la seguente distribuzione dei posti:

8 esperti con orientamento in diritto internazionale e dell’Unione Europea

25 esperti con orientamento in diritto amministrativo

7 esperti con orientamento in diritto delle nuove tecnologie

5 esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza

Requisiti richiesti per la partecipazione:

laurea magistrale

Modalità di partecipazione:

compilazione del modulo online sul Portale del Reclutamento – InPA

Criteri di selezione: