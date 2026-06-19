La Provincia di Matera aderisce al progetto “SI FA”: a Policoro nasce il polo dell’energia

Il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini ha confermato la partecipazione dell’Ente al progetto “SI FA – Società & Energia: il Futuro della Basilicata” e dato mandato alla Regione Basilicata per la sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Ha dichiarato Mancini:

“La Provincia ribadisce la volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita delle competenze tecniche del territorio”.

Nel progetto è prevista la realizzazione di cinque laboratori dedicati alla formazione di figure specializzate nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, un passo che si inserisce nel percorso di riqualificazione energetica già avviato sugli istituti scolastici provinciali.

L’iniziativa avrà il suo fulcro nella riqualificazione dell’ex zuccherificio di Policoro, destinato a diventare un polo regionale per ricerca, formazione e innovazione.