La Basilicata entra in zona arancione, ma a Montescaglioso le scuole restano chiuse! I dettagli

A partire da Martedì, 16 Marzo, la Basilicata entrerà ufficialmente in zona arancione.

Scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori, come da Dpcm in vigore, dovranno ricominciare con la didattica in presenza.

Alcuni Sindaci, tuttavia, hanno preferito rimandare l’apertura.

Il Primo Cittadino di Montescaglioso, Vincenzo Zito, ha comunicato:

“Nonostante il passaggio della nostra Regione in Zona Arancione, rimane in vigore l’Ordinanza Sindacale n°201 e, pertanto, fino a nuove disposizioni è confermato il proseguimento delle lezioni scolastiche in modalità LEAD e DDI per gli alunni di tutte le scuole presenti sul territorio comunale”.

