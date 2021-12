Incidente Bradanica: 24enne viene investito e perde la vita

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, in data odierna sono intervenuti sulla SS 655 Bradanica, al Km 43 ricadente nel comune di Melfi, per l’incendio di un’autovettura.

Giunti sul posto, hanno trovato l’auto in fiamme e nelle vicinanze, sulla carreggiata, il corpo di un giovane di 24enne residente in provincia di Foggia, deceduto a seguito di un investimento.

Per cause in corso di accertamento, il pedone è stato investito da un mezzo pesante.

I VV.F. hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto era già presente il personale del 118, ad indagare su quanto accaduto i Carabinieri.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Lungo la strada statale, è provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 46,100, nel territorio comunale di Melfi (PZ).

Nel dettaglio, la statale è chiusa tra lo svincolo Ofantina (km 39,500) e lo svincolo San Nicola di Melfi (48,000); la circolazione usufruisce della viabilità alternativa in loco.

