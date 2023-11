Brutto incidente nella tarda mattinata di ieri avvenuto a Policoro, sul cavalcavia della strada statale 106 jonica.

L’impatto è avvenuto tra due auto ed un camioncino.

Ambulanza sul posto per trasportare un ferito all’ospedale di Policoro.

Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso e per determinare le cause dell’accaduto.