Incidente a Montescaglioso: “Impegno superlativo di tutti i medici e paramedici. Viva l’ospedale di Matera, un ospedale di cui essere fieri”. I ringraziamenti

Attestazioni di stima rivolte al personale sanitario dell’ospedale di Matera, dopo l’incidente del bus a Montescaglioso:

“Vorrei spendere una parola di ringraziamento, verso l’ospedale Madonna delle grazie di Matera.

Qualche giorno fa si è verificato un brutto incidente, un pullman con a bordo 50 ragazzi che frequentano la scuola qui a Matera: per problemi in via di accertamenti, è andato fuori strada procurando nei ragazzi contusioni varie.

L’ospedale è stato eccellente per come ha saputo gestire una situazione del genere con 33 feriti; il pronto soccorso era super colmo e i ragazzi avevano bisogno in primis di una radiografia per capire le varie fratture.

Tutti i reparti si sono prodigati e sono stati a vario titolo tutti bravissimi.

La dottoressa Maragno, primario del Pronto soccorso, mi ha detto che insieme a Lei hanno operato tutti medici e paramedici con un impegno superlativo.

Grazie alla dottoressa Maragno insieme a tutti i suoi colleghi che hanno dato un contributo non indifferente in una situazione tragica.

Ringraziamo tutti, siamo fieri di avere dei seri professionisti: viva l’ospedale di Matera, un ospedale di cui essere fieri”.a

