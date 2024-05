Un incendio si è sviluppato in tarda mattinata.

Ad essere colpito dalle fiamme, come spiega rainews, “un deposito di fieno alla periferia di Oppido Lucano, sulla strada statale 96 bis.

Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Potenza, per spegnere le fiamme, e i Carabinieri per indagare sulle cause del rogo”.

(In copertina: immagine di repertorio).