In questo famoso film i Sassi di Matera trasformati nell’isola delle amazzoni! Ecco le foto

Scrive l’ufficio Cinema del Comune di Matera:

“I Sassi di Matera sul grande schermo trasformati nell’isola delle amazzoni, Themyscira, fanno sempre un grande effetto.

Se poi il film in questione è Wonder Woman, che ha incassato in tutto il mondo oltre ottocento milioni di dollari, e sul palco del nostro cinema ci sono le due protagoniste del film, la regista Patty Jenkins e l’attrice Robin Wright, l’effetto è decuplicato!

Ieri sera al cinema Guerrieri, Matera Film Festival”.

