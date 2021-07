In questi comuni del materano entra a regime la nuova raccolta differenziata! Ecco i dettagli

Il territorio è il Sub-Ambito 2 Matera, formato dai comuni di Miglionico, Pomarico, Grassano, Grottole.

Un bacino territoriale con oltre 12mila abitanti.

A Miglionico e Pomarico è stato adottato dallo scorso giugno un nuovo modello di raccolta differenziata e porta a porta dei rifiuti, in grado di erogare un servizio, completamente digitalizzato, con posizionamento del sistema su Cloud che sarà presto esteso a tutte le 7.500 utenze domestiche e le 700 commerciali o produttive, collocate in ambito urbano o extraurbano del Sub-Ambito 2.

Protagonista del passaggio alla blockchain digitale nella gestione del ciclo dei rifiuti, primo passo verso la transizione ambientale, riciclo e green economy, è la suite informatica Innovambiente, realizzata dal “genius loci” del consorzio materano Innova.

Realtà high-tech nata nel campo della ricerca aerospaziale, sviluppatasi negli ultimi due decenni grazie alla collaborazione con del Centro Geodesia Spaziale di Matera e la collaborazione nei progetti europei realizzati per i satelliti della costellazione COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione.

Algoritmi e software utilizzati per l’informatica aerospaziale sono quindi diventati il cuore di Innovambiente, un sistema per la gestione della raccolta differenziata e porta a porta, utilizzato oggi in tutta Italia da più di 200 comuni, 70 enti di gestione e quasi 3 milioni di cittadini.

La scelta operata dal gestore dei territori di Miglionico, Pomarico, Grassano, Grottole, Progettambiente, offre così a tutti gli utenti uno dei servizi più efficienti e tecnologicamente avanzati, tra quelli in opera nel nostro Paese.

Dopo la fase di zonazione, anagrafe completa delle utenze, sensibilizzazione, pianificazione di calendari e modalità ritiro di ogni tipologia di conferimenti, consegna dei kit per gli utenti (tutti dotati di RFID identificativo), è terminato il periodo di start up e sperimentazione: la nuova raccolta porta a porta è entrata a regime nei comuni di Miglionico e Pomarico.

Passo che consentirà di calcolare, in futuro, per ogni cittadino una fattura Tarip determinata anche da quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Nei prossimi mesi si allineeranno al nuovo sistema anche i comuni di Grottole e Grassano.

Già operativa, la nuova App “SubAmbito2” dedicata al porta a porta.

La si scarica gratuitamente su Apple Store o Google Play.

È in versione Android e iOS ed è utilizzabile da ogni Smartphone, Tablet, PC.

La nuova interfaccia, facile e intuitiva da utilizzare, aiuta a migliorare le performance di raccolta differenziata, ridurre la produzione dei rifiuti e veicolare tutte le informazioni necessarie per seguirla nel migliore dei modi.

La App guida l’utente nella verifica del calendario di raccolta, nel consultare la guida ai conferimenti, nella verifica sulla destinazione di un imballaggio mediante lettura del barcode.

Ma consente anche di scorrere il dizionario dei rifiuti, prenotare il ritiro di quelli speciali o ingombranti e inviare segnalazioni al gestore su eventuali problemi, oppure specifiche richieste d’informazione.

Mentre, per chi ha problemi di connessione o non è dotato di device elettronici, in funzione il numero verde informatizzato anch’esso in grado di rispondere a ogni richiesta degli utenti.

Spiega Massimo Veglia, Sales Manager Innova:

“Innovambiente è un sistema che offre a amministrazioni comunali e gestori vantaggi importanti.

È su Cloud, quindi espandibile senza problemi, può integrare progressivamente nuove funzioni e servizi come dimostra la recente installazione e gestione integrata di una mini isola ecologica informatizzata all’interno del Centro di Raccolta di Miglionico destinata a tracciare i conferimenti di cartucce e toner.

Il nostro sistema è Certificato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, quale software in grado di dialogare con tutta la PA ed è conforme a tutti gli standard nazionali e internazionali su protezione dati e tutela privacy.

Inoltre, i suoi costi sono in parte detraibili grazie al piano del Governo Transizione 4.0.

Soprattutto, si integra perfettamente con i software già in uso da parte degli enti di gestione.

Da sottolineare come nel centrosud comuni e ambiti territoriali, stiano adottando gli strumenti della nuova blockchain digitale della gestione ciclo dei rifiuti.

L’Italia è oggi all’avanguardia nella UE in questo settore e la nostra azienda ne farà uno dei temi più importanti della sua partecipazione alla prossima edizione di Ecomondo a Rimini.

In più devo sottolineare come la scelta del gestore Progettambiente, che ci conferma partner tecnologico, premia un sistema nato e sviluppatosi proprio a Matera”.

Conclude Antonio Maggio, responsabile Progettambiente per il SubAmbito2:

“La fase di start up è andata molto bene, si è svolta in maniera efficiente e siamo contenti del risultato, i cittadini hanno risposto bene e ci congratuliamo con loro per gli ottimi risultati raggiunti in meno di 2 mesi di gestione con il sistema porta a porta.

Abbiamo già sfiorato il 75% di raccolta differenziata e confidiamo in risultati ancora migliori visto l’atteggiamento positivo che stiamo riscontrando”.

