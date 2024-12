“Il turismo è la linfa vitale della città di Matera, bloccare gli autobus turistici è una catastrofe annunciata”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Fit-Cisl, Federazione Italiana Trasporti:

“Il turismo è la linfa vitale della città di Matera, bloccare gli autobus turistici è una catastrofe annunciata.

Non riusciamo a comprendere come abbia fatto io Comune di Matera ad emanare l’ordinanza n.332/2024 con la quale si vieta l’ingresso nella città di Matera agli autobus turistici, nelle festività natalizie.

Costringere i turisti anche i turisti che arrivano con le navi da crociera a Bari, e hanno solamente 2 ore per visitare la città, a fare più scambi di vettori, significa cancellare la tappa di Matera dal itinerario MSC e dei gruppi organizzati che giungono contemporaneamente.

Non immaginiamo cosa accadrà quando gli avventori arriveranno a Serra rifusa e dovranno trasportare le loro valige per le scalinate e poi sulla metropolitana di superficie.

Sarebbe stato sicuramente più ovvio vietare l’ingresso in città degli autobus di linea, che non dovrebbero bissare i servizi urbani nelle città, ma al contrario dovrebbero parcheggiare i loro mezzi nei parcheggi e Inter scambiarsi con le altre modalità di trasporto.

Speriamo in un atto di coscienza da parte del comune di Matera, atto con il quale ritiri questa scellerata decisione e salvi la città da una morte certa, magari prevedendo l’utilizzo del Servizio Urbano come fulcro del trasporto e del turismo, come d’altronde previsto nella gara in fase di assegnazione”.