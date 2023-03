Il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata Cicala passa a Fratelli d’Italia. Ecco i dettagli

È stato ufficializzato martedì 28 febbraio, nella sede nazionale di Roma, il passaggio a Fratelli d’Italia del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, alla presenza di:

Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale Organizzazione del partito;

del Senatore Gianni Rosa;

dei Deputati Aldo Mattia e Salvatore Caiata;

del Segretario regionale Piergiorgio Quarto;

del Capogruppo in Consiglio regionale Tommaso Coviello;

del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala;

del Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro.

Ha affermato Cicala:

“È con grande convinzione che quest’oggi aderisco a Fratelli d’Italia, una scelta frutto di un percorso politico che in maniera naturale mi ha portato a condividere i valori di un partito che ha la grande responsabilità di guidare l’Italia in un periodo storico particolarmente complesso.

Con grande piacere entro a far parte di una compagine dalla forte vocazione maggioritaria, vicino alla gente, in una visione pragmatica che ha come obiettivo prioritario la soluzione dei problemi concreti delle persone.

Sostegno alla libera iniziativa imprenditoriale, pianificazione di un fisco più equo, lotta alla disoccupazione, identità culturale della nazione, cultura della legalità rappresentano un sistema valoriale da sostenere per assicurare un futuro migliore tanto all’Italia quanto alla Basilicata”.

Soddisfazione anche da parte di Giovanni Donzelli, per il quale Fratelli d’Italia si rafforza in una regione centrale per lo sviluppo del Sud, il quale resta un elemento importante del programma di Governo, nella consapevolezza che è necessario risollevare il Paese proprio partendo dal Mezzogiorno come volano di sviluppo e rilancio di tutta la Nazione. Una regione, la Basilicata che tanto offre all’Italia in termini di risorse energetiche e che merita un’attenzione particolare da parte del Governo nazionale.

Ha affermato il Segretario regionale, Pier Giorgio Quarto:

“Con l’ingresso del Presidente Cicala Fratelli d’Italia rilancia l’impegno per la Val d’Agri, un territorio motore dell’economia regionale.

Un partito, il nostro, che vuole sempre più radicarsi all’interno delle comunità lucane, con l’obiettivo di porsi alla guida di un progetto politico che ci ha visti protagonisti di un reale cambio di rotta nella gestione della Regione e che, sono certo, proseguirà nei prossimi anni”.

Ha concluso Cicala:

“Ringrazio la Presidente Meloni, e con lei i vertici nazionali e regionali di Fratelli di Italia, per avermi accolto con grande disponibilità, una fiducia che intendo di ricambiare con determinazione ed impegno”.

