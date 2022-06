Il biliardino è salvo! Nessuna nuova sanzione. Ecco le ultime notizie

Dopo la notizia secondo la quale i biliardini erano diventati sanzionabili in quanto considerati e tassati come “giochi d’azzardo“, arriva ora una novità.

I biliardini infatti sono salvi grazie ad una norma presente nel maxiemendamento.

Essendo apparecchi “meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi” non possono essere tassati come i comuni giochi d’azzardo e pertanto diventano automaticamente esenti dal sanzionamento ma solo se posseggono l’apposita certificazione.

Sarà infatti compito dell’Agenzia delle Dogane individuare questi apparecchi e renderli esenti da ogni obbligo di verifica.

Se i biliardini però saranno sprovvisti di questa certificazione si rendono automaticamente esposti alla possibilità di sanzioni.

