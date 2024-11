Henk Rogers e il ‘suo’ Tetris domani alla quarta giornata del Matera Film Festival. Il programma

Quarta giornata – domani, mercoledì 6 novembre – di proiezioni e incontri della quinta edizione del Matera Film Festival, che si tiene nella “Città dei Sassi” fino al 10 novembre.

La giornata di domani si apre al CineTeatro Guerrieri con una mattinata, condotta da Alina Liccione, dedicata ai bambini, che dalle ore 9:00 potranno incontrare Grisù, il draghetto pompiere, assistere alla proiezione di 3 puntate del cartone e successivamente prendere parte alla manifestazione Pompieropoli, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Comando Nazionale.

Sempre in mattinata, alle ore 10:30 presso il CTE – Casa delle Tecnologie, si terrà il seminario sul rapporto tra i videogiochi e cinema, in collaborazione con IIDEA e la Lucana Film Commission.

Alle ore 16:00, dopo la proiezione del film fuori concorso Caronte, cui seguirà l’incontro con il produttore, continua il concorso del Matera Film Festival con uno slot dedicato ai cortometraggi: Titanic, suitable version for iranian families (con la produzione che incontra il pubblico), Amarela, Nada de todo esto, Reem al shammary – The bedouin boxeur, Toy Story e Dentro la luce.

Di grande importanza sono i festeggiamenti per i 40 anni del videogame Tetris, grazie alla partnership con Lucca Comics&Games: alle ore 18:00, Henk Rogers, co-fondatore della Tetris Company, in dialogo con Fabio Viola (comitato scientifico del Matera Film Festival), terrà una masterclass dal titolo “Blocco su blocco: la storia di Tetris”, cui seguirà la proiezione del film Tetris di Jon S. Baird.

Quindi, la proiezione del film fuori concorso Desirée, con successivo incontro del regista Mario Vezza e del cast con il pubblico, e del documentario georgiano in concorso The last mainland, seguito dall’incontro con il pubblico dei registi, in dialogo con Adelaide De Fino (comitato di selezione del Matera Film Festival).

Per l’edizione 2024 sono pervenute sulla piattaforma del festival circa 500 iscrizioni suddivise nelle tre sezioni concorsuali, per un totale di 26 opere selezionate (15 cortometraggi, 5 lungometraggi e 6 documentari) che verranno valutate dalla giuria tecnica e dalla giuria del pubblico.

I titoli provengono da ogni parte del mondo, facendo dell’internazionalità una cifra stilistica e preponderante della selezione.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle cinematografie emergen0.ti e alle produzioni indipendenti, nonché a opere prime e seconde. Tra i Paesi presenti ci sono: Georgia, Iran, Svizzera, Russia, Spagna, Libano, Repubblica Ceca, solo per citarne alcuni.

Tra i temi trattati dalle opere in concorso, emergono tra i tanti:

l’equilibrio tra realismo e magia (La doppia vita di Kore),

i limiti della percezione umana (Dentro la luce e Studies for a Close Up),

la mobilitazione dell’uomo finalizzato allo sviluppo del lavoro e del territorio (Uomini in marcia),

i diritti umani e la libertà di pensiero (Sebastiàn Moro – the walker),

l’inseguimento della gloria (The performer),

il confronto dell’uomo con i propri demoni interiori (Alien food).

Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per il Miglior Film e per la Miglior Interpretazione.

La direzione artistica attribuirà inoltre le menzioni speciali, mentre il Comune di Matera assegnerà il premio “Città di Matera”.