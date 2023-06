Grassano: Piazza della Libertà più pulita con queste operazioni straordinarie di pulizia e sanificazione. Ecco le foto

L’Amministrazione di Grassano questa mattina dalle ore 5.30 circa ha provveduto grazie all’intervento degli operatori dell’RMI che ringraziamo ad una sanificazione e pulizia straordinaria di Piazza della Libertà, il cuore del Paese.

Come precisa il Sindaco, Filippo Luberto:

“La cura del verde, il decoro urbano, l’ordine e la pulizia sono all’ordine del giorno della nostra azione amministrativa, con impegno profuso quotidiano, ma tutto ciò non basta.

Il senso di questo post è quello di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza, in particolare i pochi ‘sporcaccioni’ che ancora si ostinano a gettare rifiuti ovunque, degradando l’ambiente in cui tutti viviamo.

Il Paese è di tutti, ognuno di noi deve impegnarsi nel renderlo un posto migliore.

Speriamo che questi episodi incresciosi di abbandono selvaggio di carte, lattine, bottiglie in vetro non accadano più, anche perchè la piazza è luogo frequentato soprattutto dai bambini a cui va la nostra più totale attenzione.

Dobbiamo avere cura dei luoghi in cui viviamo, per Noi e per i Nostri figli”.

Ecco le foto.

