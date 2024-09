Grande risultato per il materano con il giovane scienziato D’Acunzo: finanziata con 4 milioni di dollari la sua ricerca. Complimenti!

Un altro riconoscimento per Pasquale D’Acunzo, giovane medico scienziato di Tursi, ora in America, che ha già fatto importanti scoperte sull’ Alzheimer.

Come riporta rainews “la sua ricerca prosegue e sarà finanziata – per altri 5 anni – con 4 milioni di dollari, dal National Institute on Aging, l’ Ente Federale del Dipartimento della Salute americano, che supporta la ricerca sulle patologie della terza età.

Il finanziamento arriva dopo un primo biennio sostenuto da due Fondazioni no-profit.

Pasquale D’Acunzo vive e lavora a New York dal 2018.

‘Una scelta, non una fuga’ – come lui stesso dichiarò in una intervista alla Tgr Basilicata, in occasione della pubblicazione – sulla rivista scientifica Science Advances – sulla scoperta delle mitovescicole, una nuova entità nanoscopica presente nel cervello, con probabili implicazioni nella sindrome di Down e nella patologia di Alzheimer”.