Il Comune di Valsinni ha reso omaggio ieri a San Rocco con un ricco programma di eventi.

Grande partecipazione si è vista alla Processione del Simulacro di S. Rocco per le strade cittadine, pubblico divertito anche per l’Intrattenimento in piazza Marconi a cura di LOS GITANOS.

Poi si è proceduto all’estrazione della lotteria con tanti bei premi in palio.

Ecco i biglietti vincenti.