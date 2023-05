Giro d’Italia: questi i risultati della tappa Vasto-Melfi

Giro d’Italia 2023: sul traguardo di Melfi vince Michael Matthews!

Non cambia la maglia rosa del Giro d’Italia 2023.

Appena terminata la Vasto-Melfi, una delle tappe più lunghe dell’intero Giro d’Italia, vede ancora Remco Evenepoel in testa alla classifica generale: il leader della generale guadagna 3” su Joao Almeida, che diventa secondo in classifica visto che Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) si è staccato.

Evenepoel rimane ovviamente anche leader della classifica dei giovani.

Non si può dire lo stesso per il primo posto nella classifica scalatori: grazie ai due passaggi in vetta su due GPM di giornata, quelli del Valico dei Laghi di Monticchio e di Valico La Croce, la maglia azzurra passa sulle spalle di Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), totalizzando 12 punti e superando Paul Lapeira.

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) rimane invece in vetta alla classifica a punti, con Kaden Groves che sale al secondo posto.

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20 3″ 10:18:07

2 3 ▲1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:32

3 5 ▲2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 0:44

4 4 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:46

5 6 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:58

6 7 ▲1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe ,,

7 8 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:02

8 11 ▲3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 10″ ,,

9 10 ▲1 VINE Jay UAE Team Emirates 1:08

10 14 ▲4 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 6″ 1:18

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – MILAN Jonathan Bahrain – Victorious 53

2 3 ▲1 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 39

3 12 ▲9 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 38

4 2 ▼2 DEKKER David Team Arkéa Samsic 35

5 27 ▲22 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 26

6 4 ▼2 MARIT Arne Intermarché – Circus – Wanty 23

7 5 ▼2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 15

8 6 ▼2 MAYRHOFER Marius Team DSM 14

9 7 ▼2 GAVIRIA Fernando Movistar Team 14

10 8 ▼2 GANDIN Stefano Team Corratec – Selle Italia 12

CLASSIFICA GPM

1 – PINOT Thibaut Groupama – FDJ 12

2 1 ▼1 LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team 6

3 2 ▼1 CHAMPION Thomas Cofidis 4

4 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 4

5 3 ▼2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 3

6 4 ▼2 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2

7 5 ▼2 BAIS Mattia EOLO-Kometa 2

8 – SCOTSON Callum Team Jayco AlUla 2

9 – DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 2

10 6 ▼4 MAYRHOFER Marius Team DSM 1

11 – DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 1

12 – SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 1

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 10:18:07

2 2 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:32

3 5 ▲2 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 1:34

4 6 ▲2 LEKNESSUND Andreas Team DSM 1:40

5 7 ▲2 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck 1:59

6 8 ▲2 HESSMANN Michel Jumbo-Visma ,,

7 9 ▲2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 2:05

8 10 ▲2 HEALY Ben EF Education-EasyPost 2:07

9 11 ▲2 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 2:15

10 14 ▲4 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 2:24

