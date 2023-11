Giornata regionale della Polizia locale di Basilicata: “una risorsa per tutta la regione e per tutti i Comuni”

“La Polizia locale rappresenta una risorsa per tutta la regione e per tutti i Comuni che possono avvalersi di servizi essenziali per la vigilanza e la cura dei cittadini.

Una cura preziosa ed insostituibile, che assicura una attenzione alle persone ed alle famiglie oltre che una vigilanza territoriale ed ambientale.

Una vigilanza che diventa importante prevenzione in campi delicatissimi a cui la giunta Bardi ha guardato e guarda con speciale interesse come confermano i protocolli di sicurezza siglati con le Prefetture di Potenza e Matera che assicurano disciplinari di azione ispirati alla prevenzione ed al coordinamento di tutte le forze di polizia”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Pomarico, alla Giornata regionale della Polizia locale di Basilicata.

“La presenza a Pomarico di tanti Comuni della provincia di Potenza e Matera, è la conferma dell’interesse di rafforzare questo servizio e di renderlo sempre più interconnesso tra le municipalità, insieme al contributo delle tante associazioni di volontariato, spesso costituite da ex agenti dei corpi di Polizia locale, tutti orientati a garantire una maggiore e vasta sicurezza del nostro territorio regionale” .a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)