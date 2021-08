Gino ha percorso in bicicletta più di 800 chilometri per tornare nella sua Matera! I dettagli

Un’impresa che è destinata a far parlare: ha percorso in bicicletta più di 800 chilometri per tornare nella sua Matera.

Stimo parlandi del materano Gino Di Donato.

Come spiega il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Gino Di Donato è un materano che da più di 25 anni vive in provincia di Padova (a Selvazzano Dentro, per la precisione) ed ogni anno torna in città per riabbracciare i fratelli.

Quest’anno ha voluto farlo in bicicletta, percorrendo circa 200 chilometri al giorno.

Prima della ripartenza, insieme all’assessore allo Sport Giuseppe Sarli, ho voluto salutare Gino e ringraziarlo per l’affetto che continua a nutrire nei confronti della nostra città.

Viaggiare in bicicletta è senz’altro più faticoso che muoversi in auto, ma il suo è anche un messaggio per il turismo sostenibile, che sempre di più si va diffondendo e che teniamo ad incentivare anche nella nostra città: nel rispetto di tutti!”.

