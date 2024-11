Gagliardi eletta portavoce della conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata. Ecco i dettagli

“Un grosso in bocca al lupo a Bruna Gagliardi eletta portavoce della conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata”.

Così il Segretario del Partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri, che aggiunge:

“Sono convinto che la sua passione, la sua determinazione, il suo amore per la Basilicata saranno fondamentali per affrontare le sfide che aspettano la nostra regione e – insieme a tutte le Donne dem – provare ad invertire il trend negativo che interessa la nostra regione come confermato dagli ultimi dati Svimez.

Sarà quindi fondamentale inaugurare una nuova stagione per costruire un’alternativa partecipata ad un governo di destra che non ha saputo costruire una nuova visione di Basilicata.

Bisogna lavorare per costruire una prospettiva per i lucani.

Sono convinto che Bruna interpreterà un ruolo importante nel complicato lavoro che attende il Pd e l’intero centrosinistra.

Un ringraziamento infine a Lucia Sileo per il grande lavoro svolto fino ad oggi, la Conferenza esiste grazie al suo impegno”.