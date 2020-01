Francesca di Matera realizza il suo sogno e abbraccia il suo idolo! Le foto

Tutti noi un giorno sogniamo di incontrare, prima o poi, il nostro beniamino.

Per molti questo sogno, spesso, rimane tale.

Per Francesca, una 19enne di Matera, la storia è andata diversamente.

La “Giornata Tipo” in un post pubblico su Facebook scrive:

“L’8 Dicembre scorso, infatti, la nostra concittadina ha coronato il sogno di incontrare il suo idolo Gianmarco Pozzecco, incrociandolo all’esterno del palasport di Brindisi.

Quel fugace incontro ha lasciato qualcosa nel cuore del coach al punto che i due sono rimasti in contatto, così, quando Gianmarco ha saputo che Francesca avrebbe passato alcuni giorni dai parenti in Sardegna l’ha invitata ad un allenamento della Dinamo.

L’atleta si è presentato con alcuni gadget della squadra.

Francesca, è giunta sul posto, con una bottiglia di Amaro Lucano.

La solita genuinità e simpatia di Pozzecco sono una delle immagini più belle che il basket italiano possa dare”.

Per i pochi che ancora non lo conoscessero, Gianmarco Pozzecco è un ex cestista italiano, attuale allenatore della Dinamo Sassari.

Nella sua carriera, anche l’esperienza come opinionista di Sky Sport e Sportitalia.

Nel 2012, inizia il suo percorso da allenatore, nell’Orlandina Basket.

Pazzesco è stato anche voce tecnica della pallacanestro di serie A su LA7.

Di seguito alcune immagini che mostrano Francesca all’incontro con lo sportivo.