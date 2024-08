Frana tra Tursi e Policoro e chiusura al transito in questo tratto: ecco le ultime notizie

In seguito ad uno smottamento di origine franoso su parte della carreggiata del tratto SP 9 “Tursi- Policoro”, la Provincia di Matera, con disposizione dell’area tecnica provinciale prot. n° 0017416 del 19 Agosto 2024, ha disposto la chiusura al transito in entrambe le direzioni dal Km 3+300 della SP 9 “Tursi-Policoro” con decorrenza dalla data 19 agosto 2024 fino ad ordinanza di revoca.

La Consigliera Provinciale di Azione, Concettina Sarlo, dichiara:

“Il territorio in oggetto è da sempre interessato ad interventi di dissesto idrogeologico a causa della conformazione argillosa di alcuni tratti della SP 9.

Urge un intervento di riprestino della carreggiata mettendo in sicurezza l’area, permettendo l’apertura al traffico del tratto interessato, essendo la bretella di collegamento diretta alla zona di culto, il Santuario di Anglona e la città di Tursi soprattutto ora, in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine che si svolgeranno sul colle della Basilica del Santuario di Anglona.

Accertato che tali festeggiamenti richiameranno una moltitudine di fedeli da ogni parte del circondario e non solo, della diocesi di Tursi- Lagonegro.

La strada chiusa al traffico è interessata dalle linee urbane Tursi Panevino Policoro, che a ridosso dell’apertura delle scuole e dell’Istituto Tecnico Manlio Capitolo è fondamentale assicurare la corsa a chi vive in quei luoghi. I percorsi alternativi sono assicurati dalla SS 653 Sinnica direzione Panevino-Policoro e dalla SS 598 Val d’Agri.”

Il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma dichiara:

“E’ urgente ripristinare la viabilità del tratto interrotto.

In questo momento, i cittadini che vivono e che lavoro nei pressi della strada interessata, subiscono dei veri e propri disagi nel raggiungere Tursi.

In questo periodo, il percorso è interessato dai tanti pellegrini che raggiungono il Santuario e che a loro volta dovranno percorre un tratto di Val D’Agri non sempre conosciuto e facile da raggiungere.

La stessa Comunità di Tursi che in questi giorni si reca presso il Santuario trova enormi disagi.

Si chiede alla Provincia di intervenire rapidamente per il ripristino del tratto interrotto, garantendo il servizio di linea anche per l’imminente apertura delle scuole”.