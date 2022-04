Frana in Basilicata: famiglie sgomberate, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine sul posto. Le foto

Paura a Lagonegro (PZ).

Come ha fatto sapere la Sindaca, Maria Di Lascio, nella giornata di ieri:

“In Via XXVIII Ottobre oggi, poco dopo le 14:00, la pioggia ha causato il crollo di un muro di contenimento e la caduta di massi e terreno: non si registrano danni alle persone, per fortuna!

Sto predisponendo Ordinanza di sgombero delle famiglie in pericolo“.

Dalle ultime notizie pare che, dopo l’intervento di Vigili del fuoco e Forze dell’ordine, le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni abbiano alcune trovato ospitalità presso parenti, altre in strutture alberghiere messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

Nessuna persona è rimasta direttamente coinvolta nella frana, ma la preoccupazione è che la situazione nelle prossime ore possa peggiorare.

Ecco le prime immagini della frana.

