Trema ancora la terra in Albania con una forte scossa di magnitudo 5.0 con epicentro a Durazzo.

Il sisma ha interessato la costa albanese ed è stato avvertito anche in in Puglia e in alcune zone della parte est della Basilicata.

Ricordiamo che il 26 Novembre scorso l’Albania fu colpita da un forte terremoto di magnitudo 6.5 e ci furono 50 morti e oltre 2000 feriti.

Seguiranno aggiornamenti.