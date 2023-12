Finali nazionali di Ginnastica: “una gara eccellente per Elisabetta di Montescaglioso”! Complimenti

Si è chiusa ufficialmente Domenica 10 Dicembre la manifestazione Ginnastica in Festa Winter Edition 2023.

Quarta edizione che segue il trend straordinario degli anni precedenti, caratterizzato dai successi mondiali ed europei, oltre che da numeri in costante crescita e la qualificazione olimpica per Parigi 2024 con 17 pass Nazione, risultato storico per la FGI.

Nei sei padiglioni di quella che è conosciuta come la Fiera di Rimini si sono cimentati oltre 9.000 atleti in rappresentanza di 471 società appartenenti a tutte le regioni italiane.

“Elisabetta ha eseguito una gara eccellente, esercizi puliti e eleganti ma il livello tra le prime sei ginnaste era molto simile tanto da tenere tutti fino alla fine sul filo del rasoio.

E per soli 0,15 decimi è stata costretta a rinunciare al podio“.

Commenta così la direttrice tecnica regionale femminile Filomena Tralli la partecipazione della sua allieva Elisabetta Cetera – tesserata con l’A.S.D. Play Life di Matera – alla fase nazionale di Rimini Ginnastica In Festa 2023 Winter Edition.

“Elisabetta inizialmente era al secondo posto poi al terzo, ma l’ultima ginnasta entrata in gara è riuscita per soli 0,15 decimi a toglierle il podio”.

La direttrice tecnica Tralli è molto soddisfatta per la prestazione e il controllo della ginnasta, ma sottolinea che purtroppo nella ginnastica a differenza di altri sport per soli pochi decimi si possono capovolgere qualsiasi risultato: lei dice sempre ironicamente alle sue ginnaste che “nella ginnastica anche respirare male potrebbe portare a una penalizzazione”.

La società ASD Play Life Matera ringrazia la famiglia Cetera, originaria di Montescaglioso, che con tanti sacrifici da anni porta Elisabetta agli allenamenti.

Tanta l’emozione per Elisabetta che afferma:

“È stata veramente un’esperienza bellissima, da togliere il fiato.

È la seconda volta che vivo tutto ciò ma rispetto alla prima volta ci sono state tante differenze.

Anche se difficile da accettare per non aver raggiunto il podio per pochissimi decimi, sono contenta di essere arrivata quarta nella mia categoria in tutta Italia.

È stata per me una grande soddisfazione, soprattutto perché la ginnastica non è per niente uno sport facile e si viene penalizzati anche solo per un capello fuori posto.

Comunque avrò modo di fare altre esperienze simili in futuro, ma per ora mi ritengo soddisfatta della gara che ho eseguito.

Ringrazio le mie istruttrici Filomena Tralli e Nunzia Faccia per avermi preparata nel miglior modo possibile.

La manifestazione è considerata uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica Italiana e questo sicuramente per la piccola Elisabetta non è stato un punto di arrivo ma di partenza.

In bocca al lupo per le prossime gare Elisabetta.

Ecco le foto della piccola grande atleta.