Ferrandina: per Natale eventi gratuiti e accessibili a tutti! Il programma

Anche quest’anno il Comune di Ferrandina presenta il suo programma di festeggiamenti delle Feste natalizie “Natale in Comune 2023/24”.

Ce n’è per tutti, grandi e piccini, per le famiglie, per gli anziani, per i giovani e anche per chi ha difficoltà fisiche, accessibile a tutti senza alcuna spesa, libero ingresso a chiunque, unico vincolo, il sorriso ed il buon umore, per il Natale e per l’anno nuovo che sia di auspicio per un buon inizio.

Già avviato dall’inizio del mese di Dicembre, tanti sono gli eventi in programma, tante le Associazioni partecipanti, tanto l’impegno profuso al fine di intrattenere, divertire e trascorrere momenti di spensieratezza e tranquillità, per la socializzazione e per la coesione della comunità tutta ed oltre, per avvicinare e per coinvolgere tutti nella magica atmosfera del Santo Natale 2023.

Di seguito la locandina con i dettagli del vasto programma organizzato.