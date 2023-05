Ferrandina non dimentica Elena, giovane mamma che ha lasciato figlia e marito. Ecco l’evento in programma

A Ferrandina Sabato 13 Maggio 2023 alle ore 18:00 l’Ass. Donna 2000 & Amici E.T.S., in collaborazione con Komen Italia e l’Ass. Vivere Donna E.T.S. di Potenza, vi aspettano nella loro Sede in Calata San Domenico ingresso Biblioteca Comunale, per l’“Happy Mothers Day” dedicato all’Angelo biondo… “Elena”, una Mamma/Moglie che troppo giovane e troppo in fretta, inaspettatamente ha lasciato figlia e marito.

Quindi per Lei e per tutte le Mamme, angeli e non, è dedicata questa particolare giornata.

Molteplici gli interventi che andranno ad impreziosire la serata, a cominciare:

dalla Presidente dell’Ass. Donna 2000, Maria Carlucci,

per poi proseguire con:

la Presidente dell’Ass. Vivere Donna, Maria Raffaella Catena,

l’Ospite Dott.ssa Maria Teresa Rossi,

la Presidente Regionale di Komen Basilicata, Laura Tosto,

tutte insieme celebreranno l’inno alla vita per le Donne/Mamma meno fortunate, che al momento vivono un periodo critico, ma anche a chi Mamma continua ad esserlo normalmente ma con tanto sacrificio e dedizione.

Ecco la locandina con i dettagli dell’evento.

(In copertina: immagine d’archivio).

