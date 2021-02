Ferrandina: al via i lavori di messa in sicurezza di questa strada. Ecco le modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione stradale su Salita Cappuccini, a Ferrandina (MT).

Ecco quanto si apprende dall’Ordinanza emanata dal Comune:

“MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU SALITA CAPPUCCINI DALLE ORE 07:00 DEL 03 FEBBRAIO 2021 E PER I SUCCESSIVI 30 GIORNI E COMUNQUE FINO A CESSATA ESIGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA E CIGLIO STRADALE.

IL COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA P.ZZA DE GASPERI E VIALE PAPA GIOVANNI XXIII/VIA ENRICO FERMI SARA’ PERCORRIBILE SOLO A SENSO UNICO A SCENDERE CON DIREZIONE P.ZZA DE GASPERI.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini”.

Di seguito l’Avviso pubblico.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)