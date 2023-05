Felicetta Salerno, candidata sindaco a Scanzano Jonico, vittima di un attacco inqualificabile! Ecco cosa è successo

Felicetta Salerno, candidato sindaco per la lista SìAMO Scanzano, in queste ore è stata vittima di un attacco inqualificabile.

Denuncia la stessa Felicetta Salerno:

“Gira da ieri sui cellulari di Scanzano un fotomontaggio violento e becero che mi vede vittima di un inqualificabile e disgustoso attacco.

La cattiveria e la scostumatezza della politica scanzanese ha davvero toccato il fondo.

Quando ho deciso di candidarmi sapevo che sarei stata attaccata perché sono una persona pulita e onesta ma non pensavo si arrivasse a questo punto.

Questo atto che offende la mia persona, mio marito e la mia famiglia non mi ferma.

Anzi rafforza in me la volontà di cambiare Scanzano, e fare uscire finalmente Scanzano da questo periodo buio.

Non riescono a fermarci con la politica e ci attaccano con questi metodi violenti.

A breve sporgerò formale denuncia affinché i responsabili di tale atto vengano individuati e puniti a norma di legge.

Io e la mia squadra andiamo avanti con la buona politica, le nostre idee per dare finalmente a Scanzano l’amministrazione comunale che merita”.

Solidarietà giunge dal mondo della politica.

Scrive Viviana Verri:

“Esprimo tutta la mia solidarietà a Felicetta Salerno, candidato sindaco per la lista SìAMO Scanzano, oggetto in queste ore di un attacco social attraverso un fotomontaggio osceno e sessista.

La politica è dialogo, confronto su temi e mai deve sfociare in violenza di alcun genere.

È inaccettabile che, ancora nel 2023, siano sempre le donne a subire questo tipo di attacchi che denotano anche una paurosa carenza di argomentazioni politiche.

Alla candidata sindaco e ai componenti della lista SiAMO Scanzano rivolgo un incoraggiamento ad andare avanti, sempre a testa alta!”.

Così l’onorevole Enzo Amendola (Pd) in una nota:

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Felicetta Salerno, candidata Sindaco di Scanzano, per gli insulti sessisti ricevuti.

La contesa politica, anche quella più aspra, non deve essere macchiata da attacchi di questo tipo.

Ci aspettiamo le scuse”.

“Solidarietà a Felicetta Salerno, candidata sindaco al Comune di Scanzano Jonico”.

Lo ha evidenziato Emiliana Lisanti, Consigliera di Parità della Provincia di Matera, per l’attacco sessista subito attraverso un fotomontaggio diffuso sui social.

Ha dichiarato la consigliera di Parità:

“Sono molto rammaricata per l’atto sessista ai danni della Salerno e auspico che l’educazione e il rispetto per entrambi i sessi ispirino la politica senza mai cedere il passo a iniziative retrogradi.

Come donna prima ancora che come Consigliera di Parità esprimo la piena e totale solidarietà, mia personale e di tutta la Provincia di Matera, a Felicetta Salerno per questo attacco, e, nel contempo, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati alla carica di sindaco della città di Scanzano Jonico, comunità che, ora più che mai, ha bisogno di serenità e rispetto”.a

