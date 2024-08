Fc Matera, stipulato l’atto di cessione definitivo delle quote societarie. I dettagli

Fc Matera comunica che, in data odierna, presso un noto studio notarile della Città dei Sassi, è stato stipulato l’atto di cessione definitivo delle quote societarie da parte dell’ex presidente, avvocato Antonio Petraglia, alla Football Life S.S.D. A R.L., presieduta da Stefano Tosoni e Salvatore Pagliuca, che da oggi detiene il pacchetto di maggioranza del club, con il 65% circa delle quote societarie.

Pertanto, dopo il contratto preliminare di acquisto siglato questa estate, è stato completato il passaggio di consegne che vede Stefano Tosoni come nuovo presidente e Salvatore Pagliuca come co-presidente del club biancoazzurro.

L’obiettivo della nuova proprietà è quello di attuare un progetto sportivo serio e ambizioso che possa regalare gioie e risultati ai tifosi.

Grande soddisfazione per il presidente Tosoni, il quale dichiara:

«Sono molto felice di aver concluso questo passaggio. Sono onorato di essere alla guida di un club così importante, in una città millenaria e con una tifoseria meravigliosa. Sento il dovere di fornire il massimo impegno per portare questo club nel calcio che conta.

Per questo, posso assicurare che siamo una società ambiziosa, carismatica e unita che lavorerà nell’interesse esclusivo della comunità materana.

Siamo pronti – conclude – a una storia biancoazzurra da vivere insieme. Forza Fc Matera!».