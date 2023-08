Estate a Gorgoglione: ecco il fitto calendario di eventi tra cultura e divertimento!

Dallo scorso 21 Luglio a Gorgoglione, “u’ Puais do pacc affziunet” (“il Paese dei pazzi affezionati”), approfittando della bella stagione, è iniziata la corsa alla felicità, alla cultura e al puro divertimento, nello scenario dell’entroterra materano, in un luogo unico e suggestivo.

Un paese da scoprire e da conoscere, noto da sempre come il padre della Pietra arenaria.

Un luogo definito tale perché abitato sin dalle origini da persone di buon cuore e accoglienti.

Chiunque abbia avuto il piacere di visitarlo, sarà rimasto stupefatto soprattutto per questa caratteristica.

Per tale ragione durante il corso degli anni e con l’avvenire delle nuove generazioni si è cercato sempre di creare il “passaggio del testimone”, impegnando i ragazzi, sin dai primi anni dell’adolescenza, nell’organizzazione e nella partecipazione di tutti gli eventi.

Spiega il presidente Giacomo Antonio Lauria:

“La socialità, la socializzazione, l’inclusione, lo scambio culturale, la trasmissione di tutta la nostra tradizione, il crescere insieme, la fiducia da riporre nei giovani, lo spronare i giovani a dare la parte migliore di loro, la convinzione di far crescere la propria comunità e la consapevolezza di non far morire ciò che di più prezioso ci è stato lasciato dai nostri nonni e dalle generazioni passate sono da sempre il principio cardine della nostra Proloco”.

Per questo è doveroso ringraziare tutto il direttivo, soprattutto la segretaria Maria Rosaria Filippo, poiché dall’inizio di questa avventura è stata un punto fermo e prezioso per la riuscita di ogni singolo evento fatto, inoltre tutti i volontari che, soprattutto nei mesi estivi sono impegnati con noi nell’organizzazione e nella realizzazione dell’Agosto Gorgoglionese.

Come consuetudine, ormai da anni, l’associazione è impegnata nella pianificazione di tutti gli eventi annuali, con la piena autonomia affidatagli dal Comune e dal sindaco Carmine Nigro.

Per questa estate, grazie anche ai finanziamenti del progetto “Tempa Rossa” e della Total Energies, si sono concentrate le miglior risorse soprattutto su due eventi più importanti del territorio, ovvero la “Sagra del Pezzente” del 9 Agosto e la “Sagra dell’involtino” del 17 Agosto per tramandare la cultura dei piatti tipici locali.

Inoltre un calendario ricco di eventi:

lo scorso 21 Luglio il piccolo festival delle arti,

seguito dal 24 luglio con i giochi di ‘tann’ e ‘mo’,

il 4 agosto samba in strada,

il 5 ‘Borgo Cultura’ con il concerto della pace del soprano Elena Kozina,

il 9 Agosto: Sagra del pezzente con i Tequila Montepulciano,

11 Agosto: Pietro Cirillo e i Tamburi della Tarantola di Tricarico in “Il morso della taranta”.

16 Agosto; Francesco D’Aleo in concerto,

17 Agosto: Notte bianca con la Sagra dell’Involtino,

20 Agosto: 3° Tuning day,

22 Agosto: mostra fotografica “In volo da Gorgoglione”,

2 Settembre: spettacolo musicale anni ’90.

Un ventaglio di opportunità per tutti i gusti per ritrovare con gioia e spensieratezza lo spirito di aggregazione e per condividere momenti piacevoli unitamente agli emigranti che ritornano con piacere nei luoghi di origine.a

a

