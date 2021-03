Emergenza Coronavirus Basilicata: 124 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 17.03.2021.

Report dati processati in data 16 Marzo 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.384

Test antigenici totali 11.663

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 136

Tamponi negativi n. 1.248

RICOVERATI N. 173

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 88

DECESSI TOTALI 4

Forenza

Montescaglioso

Potenza

Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 136

124 positivi residenti:

1 Abriola

1 Anzi

1 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

2 Barile

2 Bernalda

1 Cersosimo (domiciliato a Nova Siri)

1 Colobraro

1 Corleto Perticara

3 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

5 Francavilla in Sinni

6 Genzano di Lucania

1 Irsina

4 Latronico

1 Lauria

8 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

7 Matera

3 Melfi

4 Montescaglioso

1 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

3 Pietragalla

3 Pisticci

7 Policoro (n. 1 domiciliato a Teana)

7 Pomarico

33 Potenza (n. 1 domiciliato a Maratea)

2 Rionero in Vulture

1 Rotondella

3 Tito

1 Tolve

3 Tursi

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 2

1 Costa d’Avorio (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Tunisia (domiciliato a Palazzo san Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 10

10 Puglia

GUARITI TOTALI N. 88

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 88

1 Avigliano

1 Balvano

2 Banzi

1 Gallicchio

4 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

1 Lagonegro

1 Latronico

2 Lauria

6 Lavello

3 Maratea

1 Marsico Nuovo

6 Matera

3 Melfi

1 Montescaglioso

4 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

5 Policoro

1 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Tito

1 Trecchina

31 Venosa

6 Viggianello

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.962

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.789

DECEDUTI RESIDENTI N. 384

GUARITI RESIDENTI N. 13.005a

