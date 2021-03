Emergenza Coronavirus Basilicata: 119 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 4.03.2021.

Report dati processati in data 3 Marzo 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.134

Test antigenici totali 11.225

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 124

Tamponi negativi n. 1.010

RICOVERATI N. 107

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 181

DECESSI TOTALI 1

Miglionico

POSITIVI TOTALI N. 124

119 positivi residenti:

1 Atella

2 Bella

5 Ferrandina (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

1 Filiano

3 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Lagonegro

1 Latronico

5 Lauria

34 Matera

3 Melfi

12 Montescaglioso

4 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

1 Pisticci

2 Policoro

21 Potenza

2 Rivello

3 Rotondella (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Sant’Arcangelo

8 Senise

1 Tito

5 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 3

1 Lazio (domiciliato a Matera)

1 Piemonte (domiciliato a Montescaglioso)

1 Romania (domiciliato a Scanzano Jonico)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 2

2 Campania

GUARITI TOTALI N. 181

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 180:

3 Accettura

2 Acerenza

1 Anzi

1 Avigliano

2 Bernalda (n. 1 domiciliato a Matera)

4 Corleto Perticara (n. 3 domiciliati a Guardia Perticara)

1 Episcopia (domiciliato a Sant’Arcangelo)

4 Ferrandina (n. 3 domiciliati a Matera)

8 Gorgoglione

1 Grassano

2 Guardia Perticara

2 Maratea

83 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

2 Pignola

1 Pisticci

4 Policoro

15 Potenza

2 Rionero in Vulture

6 Rotondella

1 Ruoti (domiciliato a Potenza)

1 San Martino d’Agri

1 San Mauro Forte

8 Sant’Arcangelo

4 Sarconi

1 Spinoso

7 Stigliano

2 Tolve

1 Tursi (domiciliato a Sant’Arcangelo)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 01

1 Abruzzo (domiciliato a Sant’Arcangelo)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.968

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.861

DECEDUTI RESIDENTI N. 364

GUARITI RESIDENTI N. 11.336a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)