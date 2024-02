Elezioni regionali: il Coordinamento “Lucani Uniti” presenta il proprio programma. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Coordinamento “Lucani Uniti”:

“Sabato 17 c.m. alle ore 10,00. presso la Sala A del Consiglio Regionale, il polo civico “Lucani Uniti”, che parteciperà alle prossime elezioni regionali con proprie liste, terrà una conferenza stampa coordinata dal giornalista Massimo Brancati.

Si tratta di polo che si colloca nello scenario politico regionale, come espressione della società civile con un progetto alternativo al centrodestra e al centrosinistra sia per contenuti sia per modo di far politica e, soprattutto, per la corretta applicazione della Costituzione Repubblicana.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i motivi di tale scelta.

Il logo del sodalizio esprime la sintesi del relativo progetto politico.

Infatti, la stretta di mano sui territori delle due province, rappresenta una solida unione tra Matera e Potenza per vincere le sfide del futuro, mentre il nome “Lucani Uniti” è l’incipit dei traguardi da raggiungere.

Infatti, ”Lucani Uniti” sono:

contro ogni forma di becero e divisivo campanilismo provinciale;

per una Regione forte e unita capace di farsi ascoltare dal Governo centrale;

per affidare l’Amministrazione regionale a persone competenti, responsabili ed autonome in grado di opporsi concretamente a scelte politiche disastrose, quali per esempio, l’autonomia differenziata voluta dal centrosinistra in fase di attuazione da parte del centrodestra;

il sostegno alla sanità privata piuttosto che a quella pubblica che con urgenza va resa efficiente al fine di tutelare, in attuazione dell’art.32 della Costituzione, la salute dei cittadini in condizioni di uguaglianza, universalità e prevenzione collettiva.

Il sodalizio si prefigge altresì di:

capitalizzare le immense risorse lucane in favore dei suoi abitanti;

bloccare ovvero attenuare l’inquinamento delle coltivazioni di idrocarburi senza bloccare le attuali fasi estrattive;

promuovere iniziative tese a garantire i servizi pubblici essenziali nelle aree interne abbandonate a se stesse -tra cui la scuola- per bloccarne la desertificazione e invertirne la tendenza;

promuovere iniziative per sollecitare un sistema giudiziario efficiente;

realizzare infrastrutture viarie per fare uscire dall’isolamento i comuni delle aree svantaggiate, nonché favorire la realizzazione di collegamenti ferroviari, tra cui il completamento del collegamento di Matera alla ferrovia nazionale con prosieguo verso l’Adriatico anche con l’alta velocità oltre alla realizzazione finalmente di un aeroporto lucano;

favorire un’agricoltura e un artigianato forti che siano considerati -come l’industria- attività primarie dell’economia regionale;

tra i suoi obiettivi vi è anche la valorizzazione delle risorse paesaggistiche per rendere attrattivi i borghi lucani per viverci ed anche per fini turistici.

Si tratta di un progetto politico teso a ridare dignità ai Lucani che hanno il diritto-dovere di scegliere liberamente il candidato da eleggere Presidente e i candidati da eleggere nel prossimo Consiglio Regionale, senza imposizioni e senza inopportune quanto sospette pretese.

L’iniziativa è aperta a tutti i Lucani, compreso gli emigrati, oltre che ad associazioni, movimenti e partiti, che hanno a cuore le sorti della regione e che vogliono impegnarsi sinceramente per il suo riscatto al fine di scrivere una nuova pagina di storia per non subire le improvvide decisioni delle oligarchie dei partiti che ora impongono, addirittura da Roma, i candidati da votare.

Dunque, spazio a tutti per costruire una nuova e diversa Regione senza privilegi, al servizio dei Lucani.

Il Coordinamento del sodalizio è formato da:

Cataldo Di Simine, imprenditore e Presidente Onorario CNA;

Dott.ssa Carmen Calabrese, imprenditrice;

Dott.Pietro Calabrese già dipendente Ministero Difesa;

Dott.Vito Di Trani, medico di famiglia, Consigliere Comunale, già Sindaco di Pisticci;

Dott.ssa Anna Ferrara, funzionario giudiziario Tribunale di Matera;

Geom. Michele Laurino, Sindaco di Sant’Angelo le Fratte;

Avv. Leonardo Pinto, Consigliere Autonomia Forense, Presidente Onorario ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere);

Prof.ssa Felicia Rasulo, Presidente ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere);

Prof. Giovanni Robertella, già Dirigente Regionale Scolastico e Dirigente Regione Basilicata, Presidente Associazione Presenza Etica;

Giacomo Rosa, ispettore Polizia di Stato in quiescenza, già Sindaco di Contursi Terme;

Dott. Marco Saraceno, imprenditore agricolo;

Dott. Giuseppe Savino, consulente marketing;

Prof.ssa Maristella Trombetta, Docente Università di Bari.

In considerazione del particolare interesse sociale e politico dell’iniziativa, sarà fondamentale la presenza della stampa per informare l’opinione pubblica dell’importante evento”.