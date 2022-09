Elezioni: in Basilicata il segretario nazionale del PD Enrico Letta. Ecco i temi trattati

Il segretario nazionale del PD Enrico Letta, venerdì mattina è stato in visita in Basilicata ed ha raggiunto il Grande Albergo a Potenza per un incontro con candidati a Camera e Senato del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Questi i temi trattati:

“Il Sud ripartirà dal lavoro e dal PNRR.

Ne siamo convinti, lo abbiamo scritto nel nostro programma e oggi a Potenza lo abbiamo ribadito.

Buona occupazione, a partire dai giovani e dalle donne con incentivi alle aziende per assumerli e paghe vere.

I fondi del PNRR per il sud sono indispensabili: ci siamo battuti affinché il 40% delle risorse venga speso qui, per migliorare i servizi e dare una spinta all’occupazione: prevediamo 300.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione proprio per gestire i fondi, e saranno i giovani a farlo, ad avere le competenze per riuscirci.

La destra è contro il salario minimo e vuole rinegoziare il PNRR per togliere fondi al sud in favore del nord”.

Ecco alcune foto dell’incontro.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)