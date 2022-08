È di Bernalda il giovane Don Luigi che guiderà a New York la parrocchia di riferimento degli italiani! Complimenti

Don Luigi Portarulo è di origine lucana, precisamente di Bernalda.

È diventato sacerdote il 9 giugno 2012, dopo essere cresciuto ed aver ricevuto la formazione prima nel Preseminario San Pio X in Vaticano e poi nel Seminario Francese di Roma.

Ha studiato la filosofia nella Pontificia Università Lateranense, la teologia nella Pontificia Università Gregoriana.

È un ex-alunno del Pontificio Istituto Sant’Apollinare ed ha poi iniziato ad insegnare religione lì, nella stessa scuola che lo ha formato fin da ragazzo e dove ha conseguito la maturità nel 2006.

Il sacerdote bernaldese oltre alla vita spirituale coltiva anche una grande passione per il calcio.

Non a caso due anni fa è stato convocato nella Nazionale italiana Sacerdoti di Futsal.

Grazie alla chiamata in azzurro, don Luigi ha disputato la XV edizione del campionato Europeo di futsal, che si è svolto a Praga in Repubblica Ceca, segnando anche due reti personali.

Ora la vocazione cristiana di Don Luigi Portarulo lo porterà dal Vaticano a New York per guidare la parrocchia degli italiani.

Infatti il 35enne a Novembre diventerà il nuovo responsabile della parrocchia Our Lady of Pompei di New York, parrocchia di riferimento degli italiani e del consolato italiano.

Un grande compito che sicuramente porterà avanti con grande impegno e dedizione.a

