Dunlop Cup: il pilota materano Raffaele Rubino centra la pole position provvisoria! In bocca al lupo

Vacanze terminate per il pilota materano Raffaele Rubino impegnato con la sua Honda nella Dunlop Cup, che in questo weekend torna al Mugello Circuit per il round 7 dell’edizione 2023.

Una sfida singola per l’attesissima penultima tappa in calendario dopo il rocambolesco fine settimana all’autodromo di Cremona, reso ancor più elettrizzante dalla presenza di piloti dei grandi palcoscenici che parteciperanno alle contese; grazie alla deroga concessa dalla Federazione Motociclistica Italiana, atleti di CIV e National Thophy potranno infatti iscriversi in qualità di wild-card al trofeo monogomma, risultando altresì invisibili ai fini della classifica e non raccogliendo cioè punteggio.

Nella corta graduatoria dei 1000 PRO Rubino è determinato a dire la sua dopo aver accorciato le distanze dal primo classificato che è avanti per soli due punti.

Nelle prove di ieri Rubino è stato il più veloce ed ha centrato la pole position provvisoria.

Ieri Rubino è stato protagonista di una caduta a 250 km orari che per fortuna si è risolta solo con una lussazione della spalla e che non gli ha impedito di scendere in pista anche oggi.a

