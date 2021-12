Dopo le forti piogge, sempre più pericolosa questa strada del materano! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dell’amministrazione del Comune di Garaguso (MT) sugli ulteriori danni che hanno colpito la SP 277 al km 34.00 a causa delle condizioni atmosferiche avverse di questi ultimi giorni, segnate dalle piogge.

Ha spiegato il sindaco di Garaguso Francesco Auletta:

“L’ultima azione che posso mettere in campo è quella di denunciare alle autorità competenti l’inadempienza della Provincia di Matera sia dal punto di vista politico che di chi gestisce gli uffici.

In data 21 Settembre, nel pomeriggio, il Prefetto di Matera Rinaldo Argentieri durante un sopralluogo nel comune di Garaguso (MT) per verificare alcune situazioni, tra le prime che prese in considerazioni e considerandola una priorità fu proprio quella delle condizioni della SP. 277, che così com’è ridotta risulta essere un grave pericolo per tutti gli utenti.

Lo stesso Prefetto telefonò al Presidente della Provincia segnalando tale urgenza e giunse anche l’assicurazione verbale ovvero quella che sarebbero intervenuti quantomeno su alcuni tratti di estremo pericolo che impediscono, soprattutto per i mezzi di trasporto pubblico, un percorso agevole tant’è che devono fermarsi nelle dune create lungo il percorso, ma ancor di più l’ importanza per i mezzi di soccorso sanitario che purtroppo nella gimcana rallentano di molto il loro arrivo a Garaguso sulle chiamate di emergenza sforando i 20 minuti previsti.

Oggi nonostante tutte queste parole di buoni propositi abbiamo registrato un ulteriore cedimento al km 34.00 senza avere un minimo di attenzione, basti pensare che nemmeno la segnaletica di pericolo è stata posizionata, cosa che non costa impegno di spesa, non costa le lungaggini di gare di appalto.

Pertanto ritengo nel ruolo di rappresentante di una comunità di non dover più attendere o elemosinare un diritto di eguaglianza, non ci sono cittadini di serie A e quelli di serie B, ci sono cittadini e basta e la responsabilità di un sindaco tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti“.

Francesco Auletta ha così chiesto con una nota a Sua Eccellenza il Prefetto di organizzare un tavolo tecnico con tutte le autorità preposte.

Ecco alcune foto della strada in questione.

