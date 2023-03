Dal Presidente della Repubblica onorificenza anche al Claun Pimpa: “premiando me, un pagliaccio, riconoscimento a tutti coloro che regalano sorrisi ai bimbi”. I dettagli

“Una giornata di festa per tutto il mondo del volontariato”.

Così il presidente di Avis regionale Basilicata, Sara De Feudis, commenta il conferimento del riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a Marco Rodari, il 47enne ormai conosciuto a livello internazionale come Claun Pimpa, fondatore dell’associazione “Per far sorridere il cielo” che lo scorso mese di ottobre proprio a Potenza ha organizzato assieme all’Avis, il “Premio nazionale meraviglia”, e alla lucana Mirna Mastronardi, per aver profuso il suo impegno per l’associazione di volontariato, da lei stessa fondata e della quale è vice presidente, “Agata – Volontari contro il cancro” di Marconia di Pisticci, istituita dopo aver scoperto la sua malattia.

Le onorificenze sono state consegnate direttamente dal presidente della Repubblica Mattarella nel corso di una cerimonia al Quirinale, alla quale hanno preso parte in tutto trenta tra cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Ha commentato Rodari:

“Sono doverosi tanti ringraziamenti in questa giornata davvero meravigliosa.

Il primo al Presidente della Repubblica –che premiando un pagliaccio ha dato riconoscimento a tutte quelle persone che si adoperano per regalare sorrisi, in particolar modo ai bambini.

Grazie alla mia famiglia, agli amici più cari e a tutti gli esseri umani che mi sono stati d’esempio.

Vorrei dedicare questo riconoscimento a tutti i bimbi della guerra.

Una dedica speciale a Francesca che oggi compie gli anni e che con tanti altri bimbi e bimbe oggi dal cielo sicuramente sorride”.

